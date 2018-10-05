ننشر برنامج احتفالات السادس من أكتوبر بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، برنامجها لاحتفالات المحافظة غدا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم واللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم ونواب البرلمان بالمحافظة والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



ومن المقرر أن تبدأ الفاعلية في تمام 9.30 صباحا بانطلاق مسيرة شبابية من أمام استاد الفيوم الرياضي إلى حديقة المدينة بجوار الشبان المسلمين والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، وفى تمام الساعة 10 صباحا يتوجه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم إلى ميدان قارون لوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري.



وفي تمام الساعة 10.30 صباحا يستضيف نادي شبان المسلمين لقاء مع الشباب الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمناسبة احتفالات السادس من اكتوبر.



