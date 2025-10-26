تبادل الخبرات البحثية في علوم الأحياء المائية.. ندوة بـ مصايد وأسماك أسوان

نظمت كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان ندوة علمية دولية بعنوان " تبادل الخبرات البحثية في علوم الأحياء المائية وسبل التعاون الدولى "، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الزراعة ، وسط حضور أكاديمى وبحثى مميز من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور لؤى سعد الدين رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة عواطف حمودة عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك وبالتعاون مع جامعة ولاية ميشيجن الأمريكية وبمشاركة نخبة من العلماء الدوليين من بينهم الدكتور محمد فيصل أستاذ طب الأحياء المائية بجامعة ولاية ميشيجن، والدكتور توماس لوك أستاذ مساعد بنفس الجامعة.

وفي كلمته الافتتاحية رحّب الدكتور لؤى سعد الدين بالحضور ، مؤكداً أن جامعة أسوان تسعى دوماً إلى توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الأجنبية ، وأن جامعة أسوان تولى اهتمامًا كبيرًا بتبادل الخبرات العلمية والطلابية مع الجامعات الدولية، لما لذلك من أثرٍ مباشر في تطوير مهارات الباحثين والطلاب، وتعزيز مكانة الجامعة كمركز بحثي متميز في مجالات العلوم التطبيقية، خاصة علوم الأحياء المائية.

جهود جامعية

وأضاف بأن الندوة تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي الدولي وتبادل الخبرات في مجال علوم الأحياء المائية، بما يسهم في تطوير قطاع المصايد والاستزراع السمكي في مصر ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي.

من جانبها أعربت الدكتورة عواطف حامد حمودة، عميد الكلية، عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من الأساتذة والباحثين والطلاب، مشيرة إلى أن مثل هذه الندوات تُعد منصة فاعلة للتواصل العلمي الدولي.

وأوضحت عميدة الكلية، أن تنظيم هذه الندوة يسهم في ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الجامعات العالمية في مجالات الاستزراع المائي وحماية البيئة المائية.

وشهدت الندوة حضور كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية وكليات الجامعة ذات الصلة ، وعبر الحضور عن تقديرهم للمستوى التنظيمي والمحتوى العلمي المتميز للندوة ، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات العلمية التي تعزز دور جامعة أسوان فى دعم البحث العلمى والتعاون الدولى.