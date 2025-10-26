قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
خايف ليه.. خالد الجندي: الرزق خاضع لمشيئة الله يؤتيه من يشاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تبادل الخبرات البحثية في علوم الأحياء المائية.. ندوة بـ مصايد وأسماك أسوان

جهود جامعية
جهود جامعية
محمد عبد الفتاح

نظمت كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان ندوة علمية دولية بعنوان " تبادل الخبرات البحثية في علوم الأحياء المائية وسبل التعاون الدولى "، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الزراعة ، وسط حضور أكاديمى وبحثى مميز من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور لؤى سعد الدين رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة عواطف حمودة عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك وبالتعاون مع جامعة ولاية ميشيجن الأمريكية وبمشاركة نخبة من العلماء الدوليين من بينهم الدكتور محمد فيصل أستاذ طب الأحياء المائية بجامعة ولاية ميشيجن، والدكتور توماس لوك أستاذ مساعد بنفس الجامعة.

وفي كلمته الافتتاحية رحّب الدكتور لؤى سعد الدين بالحضور ، مؤكداً أن جامعة أسوان تسعى دوماً إلى توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الأجنبية ، وأن جامعة أسوان تولى اهتمامًا كبيرًا بتبادل الخبرات العلمية والطلابية مع الجامعات الدولية، لما لذلك من أثرٍ مباشر في تطوير مهارات الباحثين والطلاب، وتعزيز مكانة الجامعة كمركز بحثي متميز في مجالات العلوم التطبيقية، خاصة علوم الأحياء المائية.

جهود جامعية 

وأضاف بأن الندوة تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي الدولي وتبادل الخبرات في مجال علوم الأحياء المائية، بما يسهم في تطوير قطاع المصايد والاستزراع السمكي في مصر ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي.

من جانبها أعربت الدكتورة عواطف حامد حمودة، عميد الكلية، عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من الأساتذة والباحثين والطلاب، مشيرة إلى أن مثل هذه الندوات تُعد منصة فاعلة للتواصل العلمي الدولي.

وأوضحت عميدة الكلية، أن تنظيم هذه الندوة يسهم في ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الجامعات العالمية في مجالات الاستزراع المائي وحماية البيئة المائية.

وشهدت الندوة حضور كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية وكليات الجامعة ذات الصلة ، وعبر الحضور عن تقديرهم للمستوى التنظيمي والمحتوى العلمي المتميز للندوة ، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات العلمية التي تعزز دور جامعة أسوان فى دعم البحث العلمى والتعاون الدولى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

