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أخبار البلد

سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
المناطق السياحية
المناطق السياحية في مصر
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
حرصت سفارة مصر لدى دولة جنوب إفريقيا على الترويج للسياحة والأماكن السياحية الساحرة.

واستغلت السفارة المصرية في العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا صور المناطق السياحية المصرية ذات الطبيعة الساحرة للترويج للسياحة المصرية.

ونشرت السفارة المصرية في بريتوريا 15 صورة ساحرة تعكس مدى جمال المناطق السياحية المصرية وأنها تستحق أن تكون وجهة رئيسة للسياح من شتى بقاع الأرض.

وعلقت السفارة المصرية على الصور بجملة «صور ساحرة لمصر»، مضيفة: «هذه اللقطات المذهلة تثبت أن واحدة من اقدم واكثر الوجهات المحبوبة في العالم ما زال لديها الكثير لتكشف عنه».
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة
سفارة في جنوب أفريقيا تروج للسياحة بـ15 صورة ساحرة

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