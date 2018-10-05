ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ميليشيات الحوثي تتوعد بالاعتداء على المتظاهرين وقمع الاحتجاجات

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
هدد حسين الأملح عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية" سكان مدينة صنعاء عامة وناشطات حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة باعتقال كل من يخرج للتظاهر والاعتراض على الحالة الاقتصادية وسياسات الميليشيات التي أدت إلى انهيار اليمن وعدم تسليم مرتبات الموظفين.

وأكد الأملح - في فيديو بثته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة - أن جماعته قد أعدت 40 حافلة مخصصة لاعتقال المتظاهرين والاعتداء عليهم حال خروجهم إلى الشوارع.

وأوضح أن هناك وحدات خاصة تدعى (الزينبيات)، "فصيل نسائي مسلح" ستقوم بقمع التظاهرات، وتنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات تجاه المعارضين لسياسات جماعة الحوثي.

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة والسيول في فصل الخريف.. فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم .. فيديو

شاهد .. شرح مبسط لاستخدام أبليكيشن حجز مقاعد القطارات بالسكة الحديد

توصيل الغاز لـ175 ألف وحدة سكنية..أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم..فيديو

نائب وزير التعليم للمعلمين: نُقدِّركم ونعدكم بإصدار قرارات سارة لكم قريبًا

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

هنا عاش بوتين باسم مستعار كمتدرب في الـ كي جي بي.. فيديو

أول رد فعل من كريستيانو رونالدو على اتهامه بالاغتصاب

داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو

ضبط 3 أطنان بن فاسد داخل مصنع بشبرا الخيمة

ريال مدريد يفتح خزائنه لتدعيم فريق الكرة

سجن رئيس كوري جنوبي سابق 15 عاما في اتهامات بالفساد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

أثارت ذعر السعوديين .. جثة مربوطة بسرير وسط الطريق العام.. فيديو وصور

احتراق 18 سيارة بعد انقلاب ناقلة ديزل في تبوك بالسعودية

سيد زكريا.. أسد سيناء قتل كتيبة من جيش العدو بمفرده وأخفت إسرائيل قتله 23 عاما.. فيديو وصور

إصابة 320 في تصادم قطارين في جنوب أفريقيا

بالتفاصيل.. حقيقة مقتل جمال خاشقجي في إسطنبول

شوقي يعلق على الاستقالات الأخيرة داخل ديوان التربية والتعليم.. فيديو

جريمة الخميس.. عروس تنتحر عقب زواجها بـ 10 أيام بسبب خلافات مع زوجها.. وعامل نظافة يستدرج طفلة لهتك عرضها بمدرسة بأكتوبر.. وطبيب بشري يخوض امتحان مادة الجراحة بدلا من طالب خليجي

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

اليوم.. غزة تستعد لجمعة الثبات والصمود..والاحتلال يعزز قواته

موقف محرج لترامب أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. فيديو

سجن رئيس كوري جنوبي سابق 15 عاما في اتهامات بالفساد

فوز نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي بجائزة نوبل للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

فيديو

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد .. شرح مبسط لاستخدام أبليكيشن حجز مقاعد القطارات بالسكة الحديد
داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو
مدير متحف الآثار بالإسكندرية: نواجه أزمة في تمويل ترميم القصور.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟