ميليشيات الحوثي تتوعد بالاعتداء على المتظاهرين وقمع الاحتجاجات

هدد حسين الأملح عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية" سكان مدينة صنعاء عامة وناشطات حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة باعتقال كل من يخرج للتظاهر والاعتراض على الحالة الاقتصادية وسياسات الميليشيات التي أدت إلى انهيار اليمن وعدم تسليم مرتبات الموظفين.



وأكد الأملح - في فيديو بثته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة - أن جماعته قد أعدت 40 حافلة مخصصة لاعتقال المتظاهرين والاعتداء عليهم حال خروجهم إلى الشوارع.



وأوضح أن هناك وحدات خاصة تدعى (الزينبيات)، "فصيل نسائي مسلح" ستقوم بقمع التظاهرات، وتنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات تجاه المعارضين لسياسات جماعة الحوثي.