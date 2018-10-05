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أخبار العالم

روسيا: رصد 9 انتهاكات لوقف العمليات في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي انتهاكا واحدا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظتي اللاذقية وحماه، وأن أن عددا كبيرا من انتهاكات نظام وقف العمليات العسكرية من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب لا يتناقص.

وأوضحت أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالهما إيصال 300 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.29 طن إلى قرية سليم بريف السويداء.

وأكدت الدفاع الروسية - في بيانها - أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.

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