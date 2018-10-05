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تعليم

انطلاق فعاليات معرض الفن التشكيلي المصري بالجامعة الألمانية.. غدا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
تنظم الجامعة الألمانية بالقاهرة ، المعرض الأول للفن التشكيلي المصري، غدا السبت بمقر الجامعة بالتجمع الخامس، بحضور العديد من الفنانين التشكيليين في مصر، حيث يشمل إلى جانب الأعمال الفنية السير الذاتية عن الفنانين المصريين المشاركين فى المعرض .

وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض - في بيان صادر اليوم عن الجامعة الألمانية بالقاهرة - أن المعرض يأتي بناء على فكرة طرحها الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة لإقامة معرض فني خاص بالفن التشكيلي فى مصر؛ وذلك إيمانا منه بأهمية ودور وتأثير الفن والتصميم على نشر الثقافة والوعي والارتقاء بالذوق العام إلى جانب إثراء الدور العلمي والأكاديمي للجامعة .

وأوضح أنه من المقرر مشاركة 47 فنانا وفنانة من مصر بأعمال تشكيلية بلغ عددها 141 عملا فنيا ، تضم فنون التصوير والجرافيك والنحت ويشتمل المعرض على العديد من الاتجاهات والأساليب الفنية المختلفة التي تتميز بها الحركة الفنية المصرية المعاصرة، ويعد المعرض هو الأول الذي تقوم به الجامعة الألمانية بالقاهرة كخطوة أولى للتأكيد على التعاون الثقافي والمشاركة الفعالة التي تعمق مفهوم ربط العلم بالفن وتعتبر بمثابة خطوة مهمه تضاف إلى إنجازات الحركة الفنية التشكيلية المصرية داخليا وخارجيا .

وتكونت اللجنة المنظمة للمعرض من الدكتور مجدى عبد العزيز (رئيسا)، والدكتور أحمد رجب منصور (عضوا)، والدكتور أبو بكر صالح النواوى (عضوا)، والدكتور مجدى عثمان (عضوا)، فيما تكونت اللجنة الاستشارية لمهرجان الفنون والتصميم من الدكتور مصطفى الرزاز والدكتورة عبلة حنفى.

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