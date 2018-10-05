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رياضة

معلول يبدأ جلسات التأهيل بالأهلي غدا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يبدأ التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي وتأهيل بداية من غدٍ السبت، في إطار البرنامج الخاص لعلاجه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحصل معلول على راحة عقب المباراة، فيما يبدأ برنامج التأهيل بداية من غدٍ بعدما أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق أن معلول تعرض لإصابة بمزق في العضلة الضامة، وسيغيب على إثرها لمدة شهرين عن التدريبات الجماعية والمباريات.

وأوضح "خالد"، أن اللاعب سيبدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي لمدة شهرين تبدأ من غدٍ السبت، وأنه سيخضع لفحص مستمر لقياس درجات تعافيه من الإصابة.

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