وكالة: رئيس الإنتربول المبلغ باختفائه متواجد بالصين منذ نهاية سبتمبر

ذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية أن مصدرا قضائيا فرنسيا أكد لها أن رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) مينج هونج وي الذي أُبلغ عن اختفائه اليوم /الجمعة/ كان قد غادر مقر المنظمة بمدينة (ليون) الفرنسية ووصل إلى الصين في نهاية سبتمر الماضي.



وأوضحت (يورونيوز) أن المصدر القضائي الفرنسي رفض الكشف عن هويته.



وقالت زوجة المسئول الدولي المبلغ عن اختفائه -وفقا لـ(يورونيوز)- إنه لم ترد أي أنباء عن زوجها منذ ذلك الحين.



كان مينج هونج وي (الذي يبلغ من العمر 64 عامًا) قد أُنتخب لتولي منصبه الحالي في نوفمبر عام 2016، ومن المقرر أن تستمر فترة رئاسته للمنظمة الدولية حتى عام 2020.



وشغل مينج هونج وي عدة مناصب أخرى - قبل توليه المنصب الأخير - حيث كان نائب وزير الأمن العام بالصين، كما أنه كان نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومدير المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب بالصين.