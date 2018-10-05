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وزير يمني: الحوثيون استخدموا أساليب غير إنسانية لأسر الأطفال ودفعهم للحرب.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:42 م
وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني معمر الارياني
أسامة علي
قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، أنه من المؤسف حقا قيام جماعة الحوثيين الإرهابية بأسر أطفال اليمن الأبرياء.

وأوضح "الارياني"، خلال حواره مع فضائية "سكاى نيوز عربية"، أن ميليشيا الحوثي استخدمت كل الأساليب غير الإنسانية لأسر واستقطاب الاطفال ليدفعوا بهم إلى الحرب.

وأضاف أنه أثناء عمليات الجيش الوطني اليمني ضد الحوثيين، وجد الأطفال يستسلمون إلا أن كبار مليشيات الحوثي يقتلون من يستسلم منهم، مشيدا بقوات التحالف العربي للقضاء على جماعة الحوثيين الارهابية.

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