إعادة انتخاب أبي أحمد رئيسا للائتلاف الحاكم في إثيوبيا

أعاد ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم في إثيوبيا، اليوم الجمعة، انتخاب رئيس الوزراء، أبي أحمد زعيما له، في ترسيخ لسلطة الزعيم، البالغ من العمر 42 عاما مع سعيه لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.



وسيقود أبي أحمد، الحزب الحاكم حتى مؤتمر الحزب المقبل، والذي عادة ما يجرى كل عامين أو ثلاثة، حيث جرت إعادة انتخابه في اقتراع سري بنهاية مؤتمر الائتلاف الذي استمر 3 أيام، وكانت نتيجة التصويت متوقعة.



وحصل "أبي" على 176 صوتا من أصل 177، وفقا لإحصاء الأصوات الذي أعلنه المدعي العام، برهانو تسيجايي، وهو أيضا عضو في الائتلاف، كما أعاد المؤتمر انتخاب ديميكي ميكونين، نائبا لأبي أحمد.



وتولى "أبي "السلطة، في أبريل 2018، بعد استقالة سلفه، هايلي مريام ديسالين، في أعقاب 3 أعوام من العنف بالبلاد.