مصطفى بكري يكشف الوضع المأساوي باليمن من ميليشيا الحوثى.. فيديو

قال الاعلامى مصطفى بكرى، إن الوضع في اليمن أصبح مأساويا للغاية، حيث تعانى 1.1 مليون أمرأة حامل من سوء التغذية، وأن 50% من المرافق الصحية والمستشفيات توقفت عن العمل.



وأضاف بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الولايات المتحدة أعلنت انتشار مرض الكوليرا فى مدينة الحديدة ومدن أخرى بسبب التلوث، إضافة إلى أن 10 آلاف طفل لقوا حتفهم عام 2015 بسبب أمراض كان يمكن الوقاية منها.



وتابع بكرى أن نسبة البطالة بلغت 70% ووصلت نسبة الفقر إلى 75%، أكثر 1671 مدرسة فى اليمن تعرضت إلى أضرار جسيمة، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تستولي على أغلب عائدات بيع النفط المقدرة بـ100 مليون دولار.

