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زاهي حواس يعلن حقيقة اكتشاف مقبرة زوجة توت عنخ آمون.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:42 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرضت قناة "إم بي سي مصر" تصريحات خاصة لـ زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عبر شريط العاجل.

وجاء في تصريحات حواس نفيه للأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اكتشاف مقبرة زوجة توت عنخ آمون بوادي الملوك.

وأضاف "حواس"، خلال تصريحاته لـ برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة.

وأشار حواس إلى أنهم يعملون على المزيد من الاكتشافات خلال الفترة الحالية والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وجاء أيضا أن حواس سيقوم بعمل برنامج للأطفال تحت عنوان "الأطفال محبي الآثار" وذلك لشرح المعلومات الأثرية وتاريخ كل عمل أثري في مصر للأطفال.

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زاهي حواس يعلن حقيقة اكتشاف مقبرة زوجة توت عنخ آمون.. فيديو

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