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رياضة

تريزيجيه يسجل ويقود قاسم باشا لتقاسم صدارة الدوري التركي.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:28 م
تريزيجيه
تريزيجيه
نور عادل
فاز فريق قاسم باشا على منافسه جوزتيبي بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي اقيمت باستاد قاسم باشا اليوم الجمعة في اطار الجولة الثامنة من عمر منافسات الدوري التركي الممتاز.

وتألق المحترف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه خلال فعاليات المباراة، بصناعة هدفين وسجل الهدف الثالث لفريقه.

وافتتح قاسم باشا التسجيل عن طريق سامويل ايدوم بالدقيقة 21،بينما سجل الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب بالدقيقة 47.

وحاول فريق جوزتيبي تعديل النتجية وسجل الهدف الاول بالدقيقة 69 عن طريق ياسين اوزتيكين.

وقبل نهاية المباراة استطاع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه بالدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبعد هذا الفوز يتقاسم فريق قاسم باشا صدارة الدوري الممتاز مع منافسه فريق جالطا سراي مؤقتًا حيث يملك فريق قاسم باشا 15 نقطة مثل جالطا سراي الا ان الاخير يتبقى له مباراة.

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