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حوادث

غير شقيقها قناة التليفزيون فحاولت الانتحار بطلق نارى

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:06 ص
الانتحار بطلق نارى
الانتحار بطلق نارى
ايمن رياض
حاولت طالبة بالثانوية الفنية الانتحار بإطلاق الرصاص علي نفسها، بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، بعد مشاجرة مع أسرتها بسبب قيام شقيقها الأصغر بتغيير القناة التليفزيونية التي تتابعها.

تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفي التأمين الصحي بوصول "غ.م" 17 عامًا، طالبة بالمرحلة الثانوية الفنية، مصابة بطلق ناري، وفي حالة سيئة.

شكل العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة المقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز لفحص البلاغ وبالانتقال تبين أن الطالبة حاولت الانتحار بعد مشاجرة مع شقيقها الأصغر الذي قام بتغيير قناة تليفزيونية كانت تتابعها وعلي أثرها ذلك تشاجرت الأم مع الفتاة ونهرتها مما دفعها إلي أخذ السلاح الناري "فرد خرطوش" خاص بشقيقها الأكبر "ع.م" 23 عامًا، وأطلقت الرصاص على نفسها محدثة إصابتها بالبطن أدت إلى نزيف حاد، وتم نقلها لمستشفي التأمين الصحي، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها حتي أصبحت بحالة جيدة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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