سر إدمان السادات للبايب على لسان نجلته.. فيديو

قالت رقية السادات نجلة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، إن سبب إدمان والدها "البايب" أنه كان يدخن نوعا من السجائر يسمى "كرابين ايه" عليها صورة القط الأسود، وتسببت له في التهاب الشعب.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلي"، أن الفترة التي أصيب بالالتهاب الشعبي كان في روسيا والأطباء حذروه من شرب السجائر، ونصحوه بشرب السيجار"، ولكن لم يعجبه، ومن هنا بدأ مرحلة شرب «البايب» وأدمنها خاصة في الأوقات التي كان يفكر في شيء ما.



وعبرت رقية عن فخرها بوالدها، وأنها تعتبره أسطوريا، لأنه بطبيعته مكافح وجريء فى الحق.