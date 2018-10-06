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رياضة

زكريا يعلن قائمة الجونة لمواجهة مصر المقاصة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة هشام زكريا، المدير الفني، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة والمقرر لها اليوم، السبت، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من:

عمر رضوان، هيثم محمد، أحمد سعيد «أوكا»، لؤي وائل، أحمد علي، جوزيف أنجويم، محمد الشناوي، جاتوش بانوم، عبدولاي كوليبالي، تشيسوم شيكاتارا، أحمد عيد عبد الملك، محمد نادي، عمرو سعداوي، حسام زين، محمد أبو سريع، مصطفى جابر، أحمد مجدي، إسلام رشدي، صلاح خطاب، كريم سالم.

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