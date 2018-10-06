ألمانيا: الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض مع أمريكا حول الحرب التجارية

أكد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أمس الجمعة، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة لدخول مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب التجارية وفي ضوء التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرًا على الكتلة الأوروبية.



وقال ألتماير في تصريحات لقناة "أو.آر.إف" النمساوية: "الاتحاد الأوروبي كان حذرًا في الخوض في تلك المسألة، لكننا مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة حول هذا الأمر وخفض التعريفات الجمركية على السيارات".



وكان ألتماير قد وجه، في وقت سابق، انتقادا شديدا لسياسة الرسوم الجمركية والعقوبات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن الإجراءات الأمريكية ستدمر الوظائف والنمو.