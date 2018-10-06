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أخبار العالم

ألمانيا: الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض مع أمريكا حول الحرب التجارية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أمس الجمعة، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة لدخول مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب التجارية وفي ضوء التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرًا على الكتلة الأوروبية.

وقال ألتماير في تصريحات لقناة "أو.آر.إف" النمساوية: "الاتحاد الأوروبي كان حذرًا في الخوض في تلك المسألة، لكننا مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة حول هذا الأمر وخفض التعريفات الجمركية على السيارات".

وكان ألتماير قد وجه، في وقت سابق، انتقادا شديدا لسياسة الرسوم الجمركية والعقوبات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن الإجراءات الأمريكية ستدمر الوظائف والنمو.

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