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أخبار العالم

ميليشيا الحوثي تغلق جامعة صنعاء اليمنية بالدبابات

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
أ ش أ
أغلقت ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، جامعة صنعاء، ونشرت الدبابات والمدرعات في محيطها لترهيب الطلاب.

وقالت مصادر محلية يمنية - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن الميليشيات قامت بعروض عسكرية لفرق خاصة من قوات قمع المظاهرات عند المدخل الرئيس للجامعة.

وأضافت أن ميليشيات الحوثي تقوم بتشديد الإجراءات الأمنية وحملات التفتيش لمنع المواطنين من السير باتجاه ميدان التحرير وسط العاصمة، كما نشرت مسلحيها في الشوارع والأحياء القريبة من الميدان، وتسيير عربات عسكرية (قوات أمن عام وأمن مركزي وشرطة) في أنحاء العاصمة، وأقامت حواجز أمنية ونقاطا عسكرية تقوم بإيقاف المواطنين وتفتيشهم واعتقال من يرفض هذه الإجراءات.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات أصدرت توجيهات لعناصرها بشن حملة تفتيش على فنادق واستراحات العاصمة صنعاء، واعتقلت العديد من الشباب الذين لا يملكون هويات شخصية.

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