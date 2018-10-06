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محافظات

ننشر صور مزارع النخيل المتفحمة بالوادي الجديد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:00 م
صور مزارع النخيل
صور مزارع النخيل المتفحمة في حريق الراشده بالوادي الجديد
منصور ابو العلمين
اندلع مساء أمس، الجمعة، حريق كبير بإحدى المناطق الزراعية بقرية الراشدة، وتسببت الرياح في انتقال النيران إلى مناطق متفرقة في القرية، لتمتد بعد ذلك على مساحات شاسعة طالت أكثر من 100 فدان، والتهمت مزارع وحظائر وأجزاء من منازل المواطنين؛ وأصيب على أثره 37 شخصًا. 

واستعانت المحافظة بـ30 سيارة إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج، والدفع بـ50 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تداعيات الحريق لحظة بلحظة، كما دفعت القوات المسلحة بـ4 مروحيات للمشاركة في إخماد النيران.

ننشر صور مزارع النخيل المتفحمة بالوادي الجديد
ننشر صور مزارع النخيل المتفحمة بالوادي الجديد
ننشر صور مزارع النخيل المتفحمة بالوادي الجديد
ننشر صور مزارع النخيل المتفحمة بالوادي الجديد
ننشر صور مزارع النخيل المتفحمة بالوادي الجديد

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