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محافظات

محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:27 م
محافظ القليوبية يضع
محافظ القليوبية يضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول
إبراهيم الهوارى
قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، السبت، بوضع إكليلا من الزهور أمام قبر الجندى المجهول لشهداء المحافظة بميدان المحطة ببنها بمناسبة احتفالات الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، يرافقه اللواء رضا طبلية مدير الأمن وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وأكد المحافظ أن ما حققه جيش مصر العظيم من انتصارات فى حرب أكتوبر المجيدة يخلدها التاريخ مشيرا إلى الدور العظيم والتضحيات التى بذلها شهداء القوات المسلحة فى إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته وانتصارات الأمة.
محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول
محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول
محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

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