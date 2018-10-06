محافظ مطروح يتفقد أرض المعارض المقرر إقامة مهرجان سيوة الرابع للتمور عليها

تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح أرض المعارض المزمع إقامة المهرجان الرابع للتمور المصرية فيها خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا على سرعة الانتهاء من تجهيز أرض المعارض بالشكل الذي يليق بقيمة واحة سيوة خاصة مع توافد ومشاركة الوفود العربية والمصرية للمشاركة في المهرجان.



وتوجه المحافظ بعده إلى محطة الطاقة الشمسية بسيوة بطاقة 10.4 ميجاوات والتي تم إنشاؤها لتكون دعامة لمحطة توليد الكهرباء بواحة سيوة.



كما تفقد المحافظ مقر فندق عروس الواحة التابع للمشروعات السياحية بمحافظة مطروح ووجه بالبدء في دراسة اقامة الفندق وتنفيذ قرار الازالة الصادر له منذ سنوات.