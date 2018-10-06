وفاء عماد تفوز بالمركز الأول لمصر في مسابقة أذربيجان الدولية للغناء

رفعت الطفلة وفاء عماد ابنة محافظة البحيرة، علم مصر عاليا بعد فوزها بالمركز الأول في المسابقة الدولية للغناء بدورتها العاشرة التي أقيمت بالعاصمة الأذربيجانية (باكو)، ورشحتها لها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إذ شاركت فيها مصر بأحد براعم أطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب السيد الذي كان أحد أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة وتنافس فيها ١٤ دولة منها مصر وأذربيجان وتركيا وتونس والجزائر وتركستان وكازاخستان وإيران.



وغنت وفاء عددًا من الأغاني المصرية التراثية بالإضافة إلى الأغاني الحديثة وهو ما أبهر لجنة التحكيم التي منحتها المركز الأول بإجماع الآراء.