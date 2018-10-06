ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وفاء عماد تفوز بالمركز الأول لمصر في مسابقة أذربيجان الدولية للغناء

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
رفعت الطفلة وفاء عماد ابنة محافظة البحيرة، علم مصر عاليا بعد فوزها بالمركز الأول في المسابقة الدولية للغناء بدورتها العاشرة التي أقيمت بالعاصمة الأذربيجانية (باكو)، ورشحتها لها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إذ شاركت فيها مصر بأحد براعم أطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب السيد الذي كان أحد أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة وتنافس فيها ١٤ دولة منها مصر وأذربيجان وتركيا وتونس والجزائر وتركستان وكازاخستان وإيران.

وغنت وفاء عددًا من الأغاني المصرية التراثية بالإضافة إلى الأغاني الحديثة وهو ما أبهر لجنة التحكيم التي منحتها المركز الأول بإجماع الآراء.

ترشيحاتنا

هاشتاج #الرئيس_المصري يتصدر تريند الإمارات

حكاية 4 فنانات عملن ممرضات في حرب أكتوبر.. منهن فاتن حمامة

الداخلية تعيد طفلا لأهله بعد تبادل إطلاق النيران ومقتل فرد عصابة

12 رسالة نادرة من الفنانين للمقاتلين في حرب أكتوبر: ياريتنا كنا معاكم

للنحيفات فقط.. نصائح وطرق لزيادة الوزن

روسيا تتوسط بين إيران وإسرائيل لاحتواء التوتر بينهما في سوريا

ننشر تفاصيل دليل معلم أولى ابتدائي الخاص بنظام التعليم الجديد

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

سقوط مقاتلة روسية بالقرب من موسكو

قرينة الرئيس: حلاوة النصر تأتي بعد أن حوّلنا الهزيمة لشرارة أمل جديد

تكريم خالد الغندور وأحمد حسن وقاسم والشلهوب بين شوطي مباراة الزمالك والهلال

إقالة مورينيو من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الإنجليزية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

فيديو

النقل: 4800 مشترك وحجز 58 تذكرة من خلال تطبيق القطارات الإلكتروني
وصفي بشارة يروي كواليس إسقاطه طائرة ميراج في حرب الاستنزاف.. فيديو
محافظ الإسماعيلية: انتصار أكتوبر يدرس على مستوى العالم ..فيديو
وزير الأوقاف يكشف عن علاقة الجماعات الإرهابية بزراعة المخدرات
شاهد .. تجربة عملية لحجز تذكرة قطار من خلال التطبيق الإلكتروني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟