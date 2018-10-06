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رياضة

ميدو جابر يواصل تدريباته التأهيلية بمران الأهلي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:21 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
واصل ميدو جابر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك اللاعب في الفقرة البدنية للاعبين في بداية المران، في حين واصل بعدها أداء التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب منفردا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الأحد، في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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