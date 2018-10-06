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أخبار العالم

الإنتربول تطالب الصين بالكشف عن مكان رئيسها المختفي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:27 م
رئيس الانتربول مينج
رئيس الانتربول مينج هونجوي
رويترز
قال يورجن شتوك الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية " الانتربول ،اليوم ، إن الإنتربول طلبت من بكين توضيح وضع رئيسها مينج هونجوي الذي اختفى خلال زيارة للصين.

وأضاف شتوك، الذي يقوم بإدارة الشؤون اليومية للمنظمة، "الإنتربول طلبت من خلال قنوات إنفاذ القانون الرسمية إيضاحا من السلطات الصينية عن وضع رئيس الإنتربول".

وأوضح في بيان ان "الأمانة العامة للإنتربول تتطلع لتلقي رد رسمي من السلطات الصينية لتهدئة المخاوف المتعلقة بسلامة رئيسها.

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