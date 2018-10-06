الإنتربول تطالب الصين بالكشف عن مكان رئيسها المختفي

قال يورجن شتوك الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية " الانتربول ،اليوم ، إن الإنتربول طلبت من بكين توضيح وضع رئيسها مينج هونجوي الذي اختفى خلال زيارة للصين.



وأضاف شتوك، الذي يقوم بإدارة الشؤون اليومية للمنظمة، "الإنتربول طلبت من خلال قنوات إنفاذ القانون الرسمية إيضاحا من السلطات الصينية عن وضع رئيس الإنتربول".



وأوضح في بيان ان "الأمانة العامة للإنتربول تتطلع لتلقي رد رسمي من السلطات الصينية لتهدئة المخاوف المتعلقة بسلامة رئيسها.