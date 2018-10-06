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ديني

نجل الدكتور أحمد عمر هاشم ينفي خبر وفاته

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
محمود ضاحي
نفى الدكتور محمد أحمد عمر هاشم، نجل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة والده.

وأكد نجل "هاشم"، في بيان له أن والده بصحة جيدة، وأن ما قيل بشأن وفاته ليس صحيحا وهي من بين الشائعات، التي تخرج بين الحين والآخر، مطالبا الجميع بتحري الدقة فيما يتعلق بأخبار العالم الجليل.

وقال إن والده متواجد بمسجد الإمام الحسين بن علي رضى الله عنه.

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