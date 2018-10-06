وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة والصحة المهنية بكفرالشيخ.. غدًا

يستقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدا الأحد، لإفتتاح فعاليات ملتقي السلامة والصحة المهنية "سلامة وأمان" ، بحضور الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، ونواب رئيس الجامعة، وعزت المصري وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ونواب البرلمان، وبمشاركة 17 جهة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكليات ، ومسئولي وحدة الأزمات والكوارث ومسئولي وحدة الجودة بجامعة كفر الشيخ، فضلا عن مسئولي السلامة ومدير إدارة الأزمات والكوارث بمديريات المحافظة، ومديري الجهات والشركات ومسئولي السلامة وأعضاء لجانها.



ويستهدف الملتقي إطلاع المشاركين علي مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتي يمكن تلافيها، ورفع مستوي الأداء بالتدريب علي أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.



ويقوم الوزير ومحافظ كفرالشيخ، عقب الافتتاح بتوزيع شهادات أمان المصريين للعمالة غير المنتظمة ، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعاية وحماية هذه الفئة ورعايتها صحيًا واجتماعيًا وتأمينيًا باعتبارها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويلتقي عددا من طلاب جامعة كفر الشيخ.