اجتماع لـ فييرا وحصص بدنية مكثفة فى تدريب الإسماعيلي اليوم

خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى المران الرئيسى اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، ضمن برنامج الفريق التحضيرى لملاقاة ناصر الفكرية الأثنين المقبل بدور الــ32 لكأس مصر.



بدأ المران باجتماع عقده البرازيلى “فييرا” المدير الفنى مع اللاعبين حرص خلاله على تحفيزيهم للصعود لدور الــ16 بالبطولة لاعادة نغمة الانتصارات قبيل فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية التى يتخللها مواجهتين لمنتخب مصر أمام سوازيلاند بتصفيات أمم أفريقيا.



وتطرق المران لخوض اللاعبين حصص بدنية مكثفة منها القفز عبر الحواجز وتدريبات بين اللاعبين سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية.



وخصص البرازيلى “فييرا” تدريبات على التسديد بعيد المدى للوقوف على قدرات كل لاعب فى التسديدات التى تعتبر احد اهم الحلول الهجومية فى هز شباك المنافسين.



واختتم المران بتقسيمة حماسية وسط متابعة دقيقة من المدرب البرازيلى للوقوف على مدى تنفيذ واستيعاب للخطط الفنية التى تم التدريب عليها.