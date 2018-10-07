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أخبار العالم

الجارالله: لهذه الأسباب مصر على الطريق الصحيح

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:22 ص
الكاتب الكويتي أحمد
الكاتب الكويتي أحمد الجار الله
حسام رضوان
قال الكاتب الكويتي أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، إن نتائج السياحة هذا العام في مصر ستصل إلى أرقام فلكية، وإن هذا ما كان متوقعا لها.

وأضاف الجار الله في تغريدة عبر "تويتر" أن الأمن استتب ووصل مخزون العملات الأجنبية إلى 50 مليار دولار، كما أن الحكومة تقوم بسداد المديونيات في موعدها دون تأخير.

وأشار إلى أن دخل المشاريع الخدمية يزداد، من بينها رسوم استخدام الطرق، كما تثني المؤسسات المالية الدولية على مسار الاقتصاد المصري، قائلا "عظيمة يا مصر".

وتابع أن كل شئ في مصر سيتحول إلى القطاع الخاص وإلى الشركات العالمية الكبرى، مشددا على ضرورة استخدام عمالة محلية وبمرتبات مجزية.

وأكد ان التضخم ومساره السنوي وانعكاسه على مستوى دخل المستخدم، وأن الدولة سيكون دورها إشرافي على حركة المجتمع الاقتصادية والسياسية، واختصاصها الأمن والسلام والحرب.
الجارالله: لهذه الأسباب مصر على الطريق الصحيح
الجارالله: لهذه الأسباب مصر على الطريق الصحيح

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