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أخبار العالم

الملك سلمان مقاتلا في حرب الوديعة.. صورة نادرة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:08 ص
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
حسام رضوان
نشر حساب "دائرة الملك عبد العزيز" على "تويتر" صورة نادرة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إبان مشاركته في حرب الوديعة بصفوف الجيش السعودي.

وكتب الحساب معلقا على الصورة: "صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - خلال تطوعه في حرب الوديعة".

وأضاف: " ديرة الإسلام حامينه إنّا.. قاصرين دونها كل شارب".

وتطوع الأمير سلمان آنذاك في صفوف الجيش السعودي، للمشاركة في حرب الوديعة الحدودية التي اندلعت بين السعودية واليمن الشقيقتين في 27 نوفمبر 1969، بمركز الوديعة الحدودي بصحراء الربع الخالي، إثر مهاجة القوات اليمنية له، والتي انتهت بانتصار القوات السعودية وإعادة سيطرتها على المركز في 6 ديسمبر 1969.

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