الصحف الإماراتية: بن زايد يهنئ رئيس العراق الجديد.. مخزن للجلود البشرية في دبي.. الحوثي تطلق مليشياتها النسائية في صنعاء لاختطاف الطلبة والطالبات.. وغزة تستعد لانتفاضة القدس

* بن زايد : حريصون على تعزيز علاقاتنا الأخوية بالعراق

* نساء الحوثي يختطفن أكثر من 50 طالبا وطالبة

* دبي تواصل تحقيق نجاحاتها الاقتصادية وفق رؤية بن راشد

17.76 مليار درهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول

محمد بن زايد: حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية مع العراق

الحوثي يواجه «ثورة الجياع» بخطف النساء

* غزة تستعد لـ «انتفاضـة القـدس»

«صحة دبي» تعتزم إنشاء بنك للجلد 2019

تناولت الصحف الإامارتية اليوم الأحد مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى دبي خلال النصف الأول من العام.بحسب ما ذكرته "الإمارات اليوم"، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النجاحات الاقتصادية والإنجازات النوعية التي تواصل دبي تحقيقها، نتاج الرؤية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن بين أبرز تلك الإنجازات نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يشهد على تنامي ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة، ويدعم ريادتها عالميًا كوجهة مفضلة لنمو وتوسّع الشركات الكبرى والناشئة من مختلف أنحاء العالم.ولفت الشيخ حمدان، إلى أن محافظة دبي على صدارتها بين أفضل المدن المستقطبة لمشروعات للاستثمار الأجنبي المباشر، تعكس تنامي ثقة مجتمع الاستثمار العالمي ببيئة الأعمال المتطوّرة في الإمارة، وتنوّع الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما المعرفة والتكنولوجيا، إذ تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى أن نسبة المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة، بلغت 43% من أجمالي المشروعات الاستثمارية، خلال النصف الأول من 2018، بحسب التصنيف المُعتمد عالميًا من قِبَل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.ووفقا لـ"البيان"، أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور برهم صالح هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية العراق الشقيقة، متمنيًا له السداد والتوفيق في مهامه الرئاسية. ونقل، خلال الاتصال، تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للرئيس العراقي وتمنياته له التوفيق في قيادة بلاده.وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الأخوية مع العراق بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، معربًا سموه عن خالص تمنياته للشعب العراقي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار. وأعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره للشيخ على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنيًا لدولة الإمارات وشعبها استمرار التقدم والازدهار.ووفقا لـ"الخليج"، حول الحوثيون العاصمة اليمنية صنعاء إلى ثكنة عسكرية وساحة قمع، نهار أمس، للحيلولة دون انتشار مظاهرات منددة بالوضع المعيشي الصعب الذي بات يعيشه اليمنيون، منذ انقلابهم على الشرعية منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تصاعد السخط الشعبي ضد الانقلابيين، الذي بات سلوكهم ونهجهم اليومي يتسم بالوحشية والقمع، تجاه أي تحرك وحتى ولو كان سلميا، ما عكس حالة الرعب والخوف من «ثورة الجياع»، التي قابل هؤلاء، بوادر تصاعدها في صنعاء بقمع غير معهود طال النساء والفتيات وطلاب الجامعة.واختطفت ميليشيات الحوثي أكثر من 50 طالبا وطالبة بجامعة صنعاء مع بوادر تحرك كبير لتسيير مظاهرات استجابة لنداءات شعبية تدعو لثورة جياع، اجتاحت وسائل التواصل منذ أيام، تنديدًا بارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية واستمرار حالة الانتهاكات القاسية لحقوق الإنسان في البلاد.واقتحمت ميليشيات الحوثي، صباح أمس، جامعة صنعاء واقتادت الطلبة إلى أماكن مجهولة بعد الاعتداء عليهم ومصادرة هواتفهم وبعض متعلقاتهم الشخصية، فيما كانت الميليشيات قد ادخلت مسلحين من عناصر الميليشيات وما يعرفن ب«الزينبيات» التابعات للميليشيات لاختطاف الطلبة والطالبات بعد الاعتداء عليهم بالضرب والصعق الكهربائي ضد الطالبات من قبل «الزينبيات».وبحسب "الخليج"، شيع آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس السبت، جثامين ثلاثة شهداء، بينهم طفل إلى مثواهم الأخير، ارتقوا الجمعة، برصاص قناصة الاحتلال «الإسرائيلي» خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية للقطاع. وانطلقت ثلاث مسيرات في مناطق مختلفة من القطاع، وحمل المشيعون جثامين الشهداء منطلقين بها من المشافي باتجاه منازل ذوي الشهداء، لإلقاء نظرة الوداع عليهم، ومن ثم نقل تلك الجثامين إلى المساجد للصلاة عليها، وسط هتافات تطالب بالانتقام من الاحتلال «قاتل الشهداء».وفي حي الشجاعية، ودع المواطنون، الشهيد الطفل فارس السرساوي (12 عامًا) وسط أجواء من الحزن والصدمة داخل منزل العائلة. كما ودع المواطنون الشهيد حسين فتحي الرقب (28 عامًا) انطلاقًا من مشفى ناصر في محافظة خان يونس، فيما جرى الوداع الأخير للشهيد أكرم سمعان في مخيم النصيرات وسط القطاع.ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى مشاركة واسعة في الجمعة القادمة «الجمعة ال29» من مسيرات العودة تحت عنوان «جمعة انتفاضة القدس» وذلك وفاءً لشهدائها في ذكرى انطلاقتها الثالثة. ودعت في بيان أحرار العالم لمساندة الشعب الفلسطيني المحاصر، مؤكدةً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وللمشاركة الشعبية دون توقف.وبحسب "البيان"، تعتزم هيئة الصحة بدبي إنشاء بنك للجلد، بمعيار دولي في إمارة دبي، ومن المتوقع افتتاحه في 2019، ويهدف إلى جمع الجلود المترهلة التي يتخلص منها الأفراد ومعالجتها وتخزينها في البنك، واستخدامها لاحقا لعلاج التشوهات والحروق.وقال الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية الصحية التابعة للهيئة في تصريحات للصحفيين، أمس، عقب إسدال الستار على مؤتمر ومعرض الأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2018): في المرحلة الأولى سننشئ شبكة تواصلية مع المستشفيات الحكومية في دبي للحصول على الجلود، وفي المراحل المقبلة سيكون هناك تعاون أكبر بالشراكة مع القطاع الخاص، ولابد من موافقة صاحب الجلد خطيًا، وحرصت الهيئة على التأكد من جواز الأمر شرعا من دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، فهناك موافقة شرعية، ولابد من إجراء بعض التحاليل قبل البدء باستخدام الجلد؛ للحفاظ على صحة المريض، وتحديد موقع البنك طور الدراسة، ونعمل على تأهيل الكوادر المحلية ودعم المركز بكوادر عالمية، عبر الشراكة مع المؤسسات العالمية في أوروبا وأمريكا.