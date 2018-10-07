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الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الشتاء

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مي فهمي
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة من 30 إلى 32 درجة مئوية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى 23 درجة، وذلك استعدادا لبدء فصل الشتاء والمقرر 21 ديسمبر القادم.

وأضاف أن هناك شبورة كثيفة في الساعات الأولى للصباح على بعض الطرق السريعة خاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعية، وذلك بسبب الاستقرار الشديد في درجات الحرارة، مناشدا المسافرين القيادة بهدوء لحسن انقشاع الشبورة تماما.

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