جدول منافسات مصر فى اليوم الأول لبطولة دورة ألعاب الشباب بالأرجنتين

انطلقت اليوم الأحد منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب التى تستضيفها الأرجنتين بمشاركة مصر.



ويبدأ أحفاد الفراعنة منافسات أولمبياد الشباب اليوم، حيث يخوض منتخب الصالات أولى مواجهاته بالدورة الأولمبية أمام الأرجنتين ويبدأ اللاعب محمد مصطفى كامل منافسات الريشة الطائرة بمواجهة بطل الهند، بينما تخوض مرام ياسر منافسات الترايثلون .



وتشارك مروة الهضيبى فى منافسات تنس الطاولة أمام لاعبة سلوفينيا، فيما يخوض مازن العربى منافسات سلاح السيف أمام بطل السنغال ،بينما تخوض نهى هانى منافسات الشيش.



وفى منافسات الشراع، يبدأ أولى المنافسات كلا من، سلمى وائل ومؤمن معروف ويبدأ تصفيات الجمباز الفنى كلا من محمد عفيفى وزينة إبراهيم، بينما تخوض دارين محمود منافسات القارب الفردى للتجديف والثنائى عمر حمدى ومصطفى أحمد منافسات القارب الزوجى.



وتشارك بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبا ولاعبة ينافسون في 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة وهي ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسي الحديث، الفروسية، الجمباز الفني والإيقاعي، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثي، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات برئاسة عبد العزيز غنيم.

