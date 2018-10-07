وفاة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق عن عمر يناهز 80 عاما

توفي وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعي، اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الثمانين عامًا، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم بمسجد المواساة بالإسكندرية، ويوارى الثرى بمقابر الأسرة.
يذكر أن المستشار ممدوح شغل منصب وزير العدل في الفترة من 2007 حتى عام 2011، وهو من مواليد القاهرة في أبريل 1938، وشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2003 لمدة ثلاث سنوات حتى بلوغه سن المعاش، وسبق ذلك أن كان رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة في الفترة من 2001 حتى 2003.
وبدأ مسيرته المهنية في العمل بالقضاء معاونًا للنيابة في عام 1957، ثم مساعدًا للنيابة العامة فوكيل للنائب العام ثم قاضيًا بالمحاكم الابتدائية حتى وصل إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف ونائب رئيس محكمة استئناف.
وشارك المستشار ممدوح مرعي في عضوية اللجان الخاصة بتصفية الحراسات على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 في عام 1978، كما شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي عام 1995، وعضوًا بالمجلس الأعلى للأزهر عام 1993، وعمل بالتدريس بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ولتدريس طلاب الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.