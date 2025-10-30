جيسوس مدرب النصر: المرحلة تتطلب تلاحم الجميع

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، أن المرحلة الحالية تتطلب تلاحم الجميع ودعم الجماهير للفريق، بعد الخسارة الأخيرة أمام اتحاد جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن "العالمي" لا يزال في سباق المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم، وعلى رأسها دوري روشن السعودي للمحترفين.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفيحاء في الجولة السابعة من الدوري، أوضح جيسوس أن الخسارة جزء طبيعي من كرة القدم، مضيفًا أن النصر قدّم مستويات قوية منذ بداية الموسم، وأنه "من المستحيل لأي فريق في العالم أن ينتصر في كل مبارياته".

ويستضيف النصر نظيره الفيحاء مساء السبت على ملعب "الأول بارك" في الرياض، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق إلى مصالحة جماهيره واستعادة نغمة الانتصارات بعد الخروج من كأس الملك، إثر خسارته أمام الاتحاد بنتيجة 2-1 الثلاثاء الماضي في مباراة مثيرة.

في بداية المؤتمر، وجّه جيسوس رسالة مباشرة لجماهير النصر طالبهم فيها بالاستمرار في الدعم والمؤازرة، قائلاً: "نعم، كانت خسارة مؤلمة، وهي الأولى لنا هذا الموسم، لكن لا يمكن الفوز دائمًا. أنا أفتخر بأنني أكثر مدرب في العالم حقق سلسلة انتصارات متتالية بـ34 مباراة، لكننا الآن نحتاج دعم الجماهير أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح المدرب البرتغالي أن الفريق تأثر بالسفر إلى الهند لخوض مباراة في دوري أبطال آسيا 2، حيث عانى عدد من اللاعبين من الإرهاق والمرض بعد العودة، وهو ما انعكس على الأداء أمام الاتحاد.

وأضاف: "واجهنا صعوبات بدنية واضحة بعد الرحلة الطويلة إلى الهند، كما أن الإصابات ساهمت في تراجع الأداء، لكننا الآن نعمل على استعادة التركيز والتحضير بأفضل شكل لمواجهة الفيحاء".

وكشف جيسوس عن سبب استبعاده عددًا من نجوم الفريق أمام جوا الهندي، موضحًا: "أجريت تعديلات كبيرة على التشكيل، ولم أشرك رونالدو، ماني، ويسلي، وكومان. أردت منحهم راحة، لكن ذلك تسبب في بعض الإرهاق الجماعي قبل مواجهة الاتحاد".

أما بخصوص مركز حراسة المرمى، فأكد جيسوس أنه يتّبع سياسة مدروسة في إشراك الحراس بحسب نظام الأجانب، قائلاً: "أثق كثيرًا في الحارس البرازيلي بينتو، وكذلك نواف العقيدي وراغد النجار. حينما يكون عدد الأجانب محدودًا أشرك نواف، وعندما يُسمح بعدد أكبر أفضّل بينتو، فلكل مباراة ظروفها الخاصة".

وتحدث جيسوس عن أهداف الفريق هذا الموسم قائلًا: "لدينا أهداف واضحة؛ الفوز بلقب دوري روشن السعودي هو الهدف الرئيسي، كما نطمح للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، لكننا نركز الآن على الدوري كأولوية أولى".

وعن مباراة الاتحاد الأخيرة، قال المدرب البرتغالي: "افتقدنا التركيز في بعض اللحظات، رغم أننا الفريق الأقل استقبالًا للأهداف والأكثر تسجيلًا في الدوري. كرة القدم ليست حسابات رياضية، يمكن أن تجهز لكل شيء لكن التفاصيل الصغيرة أحيانًا تقلب الموازين".

وفي حديثه عن مباراة الفيحاء، شدد جيسوس على أنها ستكون اختبارًا صعبًا لفريقه، موضحًا: "بدأنا التحضير مباشرة بعد مواجهة الاتحاد. الفيحاء فريق يمتلك عناصر مميزة، خاصة أجانبه الأربعة الذين يشكّلون الفارق بقيادة المدرب بيدرو إيمانويل، وهو من المدربين الذين يجيدون اللعب أمام الفرق الكبيرة".

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة بعد 6 جولات بالعلامة الكاملة، متقدمًا بثلاث نقاط على التعاون الوصيف وأربع على الهلال، بينما يأتي الفيحاء في المركز العاشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمتين.