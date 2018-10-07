تعرف على حكام لقاءات اليوم بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم،برئاسة عصام عبدالفتاح أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، ضمن الأسبوع العاشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي:



حرس الحدود × طلائع الجيش: محمد الحنفي ويعاونه أسامة عبد اللطيف وكريم مهيا، وشاكر عبد الحليم حكمًا رابعًا، وكل من عاطف حسين وجلال أحمد حكمًا خامسًا.



وادي دجلة × سموحة : أحمد الغندور ويعاونه محمود عبد السميع وشهاب راشد، وسيد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وكل من حماده القلاوي وعمرو الشناوي حكمًا خامسًا.



الأهلي × الاتحاد : محمد معروف ويعاونه أحمد حسام وعبد الفتاح عريشة، ومحمد عبد الحافظ حكمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة ومحمود ناجي حكمًا خامسًا.

