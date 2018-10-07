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رياضة

تعرف على حكام لقاءات اليوم بالدوري الممتاز

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:01 ص
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم،برئاسة عصام عبدالفتاح أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، ضمن الأسبوع العاشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي:

حرس الحدود × طلائع الجيش: محمد الحنفي ويعاونه أسامة عبد اللطيف وكريم مهيا، وشاكر عبد الحليم حكمًا رابعًا، وكل من عاطف حسين وجلال أحمد حكمًا خامسًا.

وادي دجلة × سموحة : أحمد الغندور ويعاونه محمود عبد السميع وشهاب راشد، وسيد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وكل من حماده القلاوي وعمرو الشناوي حكمًا خامسًا.

الأهلي × الاتحاد : محمد معروف ويعاونه أحمد حسام وعبد الفتاح عريشة، ومحمد عبد الحافظ حكمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة ومحمود ناجي حكمًا خامسًا.

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