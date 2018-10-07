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رياضة

محمد الشناوي يخضع لفحص طبي غدا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:13 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يخضع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدا الاثنين قبل المشاركة في التدريبات التي غاب عنها أمس بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة.

وحصل اللاعب على راحة من التدريبات العلاجية اليوم، على أن يتم فحصه قبل مران الفريق للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

وكان الشناوي قد خرج من قائمة الفريق التي من المقرر أن تلتقي اليوم مع الاتحاد السكندري في التاسعة مساء على ملعب السلام ضمن مباريات الدوري.

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