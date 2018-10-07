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أخبار العالم

اليمن: مقتل 8 حوثيين جراء غارة جوية لتحالف دعم الشرعية بصنعاء

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
أ ش أ
أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بمقتل 8 من عناصر مليشيات الحوثي في غارة لطائرات تحالف دعم الشرعية باليمن استهدفت معسكر "عمد" في مديرية سنخان جنوب العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن طائرات التحالف شنت عدة غارات على معسكر اللواء العاشر، الذي تسيطر عليه المليشيات في مديرية باجل شرق محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر يمنية أن الغارات استهدفت تعزيزات للمليشيات -بشرية وحربية- تم تجميعها في المعسكر؛ تمهيدًا لتوزيعها على خطوط المواجهات في محيط مدينة الحديدة.

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