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أخبار العالم

التحالف العربي يدعو سكان الحديدة لعدم الانصياع للميليشيات الحوثية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:00 م
صدى البلد
أ ش أ
دعت قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، سكان مدينة الحديدة اليمنية إلى عدم الانصياع للميليشيات الحوثية والقتال بصفوفها .. مشددة على أن سلامتهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم أولوية لدى قيادة قوات التحالف.

وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة المنتشرة في مناطق جنوب الحديدة والتخوم الشرقية والجنوبية للمدينة، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الأحد/ أن قيادة قوات التحالف دعت سكان الحديدة وتحديدا السائقين ومستخدمي الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء للابتعاد عن المنطقة الواقعة بين دوار مطاحن البحر الأحمر ومثلث كيلو 16 شرق الحديدة، من أجل الحفاظ على سلامة السكان وحتى لا يكونون عرضة للنيران العشوائية التي تطلقها الميليشيات.

وأوضح المركز أن القيادة وزعت منشورات تضمنت عدة نداءات للسكان، وحملت إحدى المنشورات خارطة للمنطقة التي تم التحذير من الاقتراب منها؛ من أجل الحفاظ على سلامة السكان من النيران العشوائية التى تطلقها الميليشيات الحوثية.

وأشارت القيادة في منشوراتها إلى أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة من تدمير للطرق والبنية التحتية وتقطيع أوصال المدينة والتضييق على أبنائها ما هو إلا هدر لمقدرات الشعب، وأن ما تروج له الميليشيات المدعومة من إيران من انتصارات لا وجود لها إلا في ميادين وسائل التواصل الاجتماعي، وفي منابرها، مطالبة المواطنين بعدم تصديق ما تروجه الميليشيات التي أهلكت الحرث والنسل.

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