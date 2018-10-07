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ثقافة

ثقافة السويس تحتفل بأكتوبر على أنغام السمسية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا فنياأمس على مسرح قصر ثقافة السويس بمناسبة الذكرى 45 لنصر أكتوبر العظيم 1973.

أحيا الحفل فرقتا السويس القومية للآلات الشعبية بقيادة الفنان رشاد عويضة، وفرقة السويس القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد كمال، وقدمتا خلال الحفل باقة متنوعة من الأغنيات الوطنية منها "إحنا السوايسة الصيادين، وغنى يا سمسمية، ويا ريس البحرية يا مصرى، ويا بيوت السويس، ورقصات الصيادين، ورقصة من الفلكلور السويسى تصميم خالد كمال على أنغام السمسمية السويسى.

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