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محافظات

تنفيذ الموجة 11 لاسترداد أراضي الدولة واستعادة حق الشعب بمركزين بالمنيا.. فيديو وصور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:26 م
محافظة المنيا
محافظة المنيا
ايمن رياض
تابع محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا، تنفيذ الموجه الحادية عشر من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب" فى مركزى سمالوط وبنى مزار.

كان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا قد شدد على عدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل قوه للمتعدين على الأراضي بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة لاستعادة الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

ففى مركز سمالوط نفذت الوحدة المحلية حملة إزالة مكبرة علي أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بقيادة مدحت القاضى رئيس مركز سمالوط، فقد تمكنت الحملة من تنفيذ عدد 7 حالات بعزبة الرملة بإجمالي مساحة 975 م2 .

وفى مركز بنى مزار أوضح إسماعيل الفحام رئيس المركز أنه تم إزالة عدد 19 حالة بقرية بنى صامت شرق البحر وصندفا ومدينة بنى مزار، عبارة عن 14 حالة وحدة محلية على مساحة 5033م2 حالة واحدة على مساحة 5 أفدنة وعدد 4 حالات رى على مساحة 307 م2.

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