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حوادث

مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:27 م
أثناء الزيارة
أثناء الزيارة
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
قامت مديريات أمن "البحيرة ، أسيوط ، شمال سيناء ، الشرقية ، الفيوم ، المنيا ، سوهاج، قنا" بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم زيارات لعدد من طلاب المدارس للجهات الشرطية فى إطار مبادرة "كلنا واحد" وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

كانت لتلك الزيارات الأثر الطيب فى نفوس الطلاب، ومن جانبهم وجه المشرفون المصاحبون للأطفال الشكر لرجال الشرطة بجميع مديريات الأمن على حسن الإستقبال، وعلى الجهود المبذولة لحماية الوطن، مؤكدين أهمية تلك الزيارات فى تنمية الوعى الشرطى لدى الأطفال.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، باستمرار تفعيل مبادرة " كلنا واحد" التى أطلقتها الوزارة بمراحلها المتعددة على كافة المستويات الإجتماعية والخدمية والإنسانية، إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، فضلًا عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء باعتباره مستقبل الوطن.
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن
مديريات الأمن تنظم زيارات لطلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن

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