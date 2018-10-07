وزير القوى العاملة يوزع 536 شهادة أمان في كفر الشيخ.. صور

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، توزيع، 536 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة ، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية وحماية هذه الفئة ورعايتها صحيًا واجتماعيًا وتأمينيًا باعتبارها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري.



جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة، لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعبد الله جاد، أمين عام الجامعة.



يأتي هذا على هامش فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامة وأمان"، بمشاركة 17 جهة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكليات، ومسئولي وحدة الأزمات والكوارث ومسئولي وحدة الجودة بجامعة كفر الشيخ.