رسالة المنتدى لـ شباب العالم: إذا كنت تستطيع التفكير خارج الصندوق انضم إلينا

واصلت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم الدعوة، للمشاركة في منتدى شرم الشيخ من 3-6 نوفمبر 2018.



وقالت الصفحة، إن الإبداع هو القوة الدافعة وراء التغيير، موضحة أن التغيير هو ما نبحث عنه هنا في منتدى الشباب العالمي، موجهة رسالة للشباب قائلة: "إذا كنت تستطيع تحسين العالم بالتفكير خارج الصندوق انضم إلينا الآن".



كما أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، غلق باب التسجيل خلال أسبوع، وانطلقت عمليات الترويج إلى منتدى شباب العالم للعام الثاني في الفترة من 3-6 نوفمبر 2018، بمدينة شرم الشيخ؛ إذ انتشرت اللافتات الدعائية في عدد كبير من جامعات ومحافظات مصر.



ويعقد المنتدى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتتولى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي الأكاديمية، منصب المدير العام للمنتدى.



وتضم أجندة منتدى شباب العالم 2018، عددا من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، في مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.



ويشارك في المنتدى شباب من مختلف بقاع الأرض باختلاف ثقافاتهم وحضاراتهم بهدف التحاور حول القضايا الدولية والعالمية التي تهم الشباب وتؤثر فيهم عالميًا.



ويعبر الشباب عن آرائهم للخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



ويدور المحور الرئيسي للمنتدى هذا العام حول رؤية مستوحاة من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب الراحل الدكتور ميلاد حنا، حيث يهدف بكتابه المتميز إلى تأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصري رغم تباينه واختلافه، وانطلاقًا من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى في إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصري الذي استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزًا للتواصل بين المجتمعات.



