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أخبار العالم

قتلى من المليشيا الحوثية بينهم قياديان بنيران الجيش اليمني غربي تعز

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
أ ش أ
لقي قياديان من مليشيا الحوثي مصرعهما اليوم /الأحد/ مع 15 عنصرا آخرين، في مواجهات مع الجيش اليمني، في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز .
وأكد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" إن القيادي في المليشيا لقي مصرعه مع قيادي آخر، عندما كان يقود محاولة تسلل للمليشيا باتجاه جبهة قهبان بمديرية مقبنة .
وأضاف الخليدي أن 15 عنصرا آخرين من المليشيا لقوا مصرعهم أثناء الموجهات، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم، مؤكدا أن الجيش أفشل تسلل المليشيا وأجبرها على الفرار.

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