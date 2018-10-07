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أخبار العالم

شاهد.. لحظة استقبال زعيم كوريا الشمالية لوزير الخارجية الأمريكي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:24 م
بومبيو وكيم جونج
بومبيو وكيم جونج أون
أحمد قاسم
استقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم ، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالعاصمة بيونج يانج، تمهيدًا لإجراء مباحثات موسعة حول ملف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأكد بومبيو عقب اللقاء أن الجانبين يواصلان إحراز تقدم حول نزع السلاح النووي، وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "قمت برحلة جيدة إلى بيونجيانج للقاء الرئيس كيم ونواصل إحراز تقدم بشأن الاتفاقات التي توصلت إليها قمة سنغافورة. شكرا لاستضافتي أنا وفريقي".

من جانب آخر، قال السكرتير الرئاسي للشئون العامة في كوريا الجنوبية، يوون يونج- تشان، إن " بومبيو وكيم "وافقا على مواصلة المشاورات من أجل اتخاذ قرار بشأن مكان وتاريخ عقد القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في المستقبل القريب".


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