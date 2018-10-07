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رياضة

الاتحاد يتقدم على الأهلى بالنيران الصديقة ومروان محسن يتعادل بعد 30 دقيقة.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:43 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث أول 30 دقيقة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بحماسة كبيرة من الأهلي وانطلق لاعبو الفريق نحو مرمى الاتحاد السكندري، ويحتسب حكم المباراة خطأ على دفاع زعيم الثغر بعد عركلة وليد سليمان لاعب المارد الأحمر.

وسدد سليمان كرة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة تحتك بشباك حارس مرمى الاتحاد، وتنتزع آهات الجماهير.

وفي الدقيقة السابعة أهدر مروان محسن لاعب الأهلي فرصة الهدف الاول بعد تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن تسلمها من وليد سليمان ممرها له من الجبهه اليسرى.

صحوة الاتحاد لم تكن متأخرة، حيث قام اللاعبون في الدقيقة العاشرة بتكوين جملة رائعة فككت دفاعات الأهلي، وسدد باناهيني الكرة ولكن تعلوا العارضة.

وفي الدقيقة 11 رد الأهلي بهجمة مميزة، صاح خلالها حلمي طولان المدير الفني للإتحاد، بعد أن سددها أحمد حمودي بجوار المرمى.

وسجل أيمن أشرف لاعب الأهلي الهدف عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وعاندت الكرة المارد الأحمر وامتنعت عن دخول شباك الاتحاد السكندري، في الدقيقة 24 بعد عرضية رائعة من الجبهة اليسرى عن طريق أيمن أشرف وضعها مروان محسن رأسية لكنها ترتطم بالعارضة وحرمت الأهلي من التعادل.

وتمكن مروان محسن من التسجيل عن طريق خطأ ساذج من حارس مرمى الاتحاد السكندري، في الدقيقة 29 بعد ترك الكرة ترتطم في الأرض فوجهها محسن برأسية سكنت الشباك.

دخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :
حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – ساليف كوليبالي- صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد – أكرم توفيق – إسلام محارب – أحمد حمودي – وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.


بينما دخل الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي :
فى حراسة المرمى محمود الزنفلى وفى خط الدفاع أحمد مجدى ومحمد جبر وبازوكا ومحمد ناصف وفى خط الوسط نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور وفى خط الهجوم سيسيه وبناهينى وخالد قمر.

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