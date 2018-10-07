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رياضة

نجم اتحاد جدة يستضيف كهربا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
ملك موسي
حرص عمار الدحيم لاعب فريق اتحاد جدة السعودي على استضافة محمود كهربا لاعب الزمالك في جدة على هامش تواجد بعثة الزمالك بالمملكة العربية السعودية، بعد مواجهة الهلال والتتويج بالسوبر السعودي المصري.

والتقى كهربا بالدحيم اليوم قبل عودة بعثة الزمالك إلي القاهرة بعد أداء مناسك العمرة.

يذكر أن الزمالك توج بلقب السوبر السعودي المصري بعد فوزه على الهلال السعودي بهدفين لهدف سجلهما حمدي النقاز وكاسونجو فيما سجل خربين للزعيم السعودي.

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