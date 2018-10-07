محافظ المنوفية يشهد احتفال مديرية الشباب والرياضة بأعياد أكتوبر

شهد مساء اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية لتكريم عدد من أسر شهداء الواجب الوطني احتفالًا بمرور 45 عامًا على انتصارات أكتوبرالمجيد بقاعة المؤتمرات بالإستاد الرياضى بشبين الكوم، بحضور اللواء عصام عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم والأستاذة سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة 200 شاب من أبناء المحافظة وعدد من أسر الشهداء ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



بدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي بعنوان إرادة مصرية تناول أبرز المشاريع القومية العملاقة التي تبنتها القيادة السياسية والتي تم إنجازها على أرض الواقع ، وفى كلمتها رحبت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظ المنوفية معربة عن سعادتها بمشاركته تلك الحفل وسط شعب المنوفية، مؤكدة أن الهدف من الحفل تثبيت مفاهيم وقيم الإنتصار وترسيخه فى العقول لدى الشباب وتوجيه رسالة إلى العالم أجمع تؤكد على أن الشعب المصرى قادر على مواجهة التحدى وتحمل الصعاب من أجل الحفاظ على وطننا الغالي.



خلال الحفل ألقى اللواء إبراهيم الوحش أحد أبطال حرب أكتوبر من أبناء المنوفية كلمة تحدث فيها عن أهم المعارك التي خاضها الجيش أثناء معركة أكتوبر المجيدة، كما تحدث عن فترة ما قبل الحرب والإعداد الجيد للمعركة والتخطيط السليم والإصرار على النصر، مؤكدًا أن التاريخ سجل معركة أكتوبر بحروف من نور وأنها كانت الخطوة الأولي في طريق السلام.



وفي بداية حديثه دعا محافظ المنوفية الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، موضحًا أن تقدير عطائهم لا تملكه إلا مصر تحفظه لهم فى قلبها ووجدانها فتحية منا جميعًا إلى أرواحهم الطاهرة ، كما قدم التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى اتصارات أكتوبر، مؤكدًا على دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها، موضحًا أن تلك المناسبة تؤكد على عظمة مصر وقيمتها وقامتها عبر عصور التاريخ، مشيرًا أن ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل فى أهميته عن العبور المجيد، موجها بإستمرار العمل والكفاح بروح نصر أكتوبر العظيم لاستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.



وقام محافظ المنوفية بتكريم عدد من أسر شهداء الواجب الوطنى بتقديم شهادات تقدير، فيما قدمت فرقة المنوفية للموسيقى العربية بعض الفقرات الفنية والأغاني الوطنية وتم ختام الحفل بالسلام الجمهوري.