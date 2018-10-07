مبابي يسجل سوبر هاتريك لباريس سان جيرمان أمام ليون .. فيديو

نجح كليان مبابي فى تسجيل 4 أهداف سوبر هاتريك لفريق باريس سان جيرمان فى مرمى ليون فى المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى إطار الجولة التاسعة على ملعب استاد حديقة الأمراء فى الدورى الفرنسي.



أحرز خماسية باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا فى الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء وكليان مبابي سوبر هاتريك.



ومنح حكم اللقاء أنطوني جوتييه البطاقة الصفراء للاعب فريق ليون لوكاس توزارت وكارت أحمر لزميله كاس توزارت فيما حصل ثنائي باريس سان جيرمان نيمار وماركو فيراتي على إنذار والبطاقة الحمراء من نصيب زميله بريسنال كيمبيمب.



وتقدم نيمار فى الشوط الأول من ركلة جزاء فيما نجح مبابى فى تسجيل أربعة أهداف سوبر هاتريك فى الشوط الثانى بمرمى فريق ليون.