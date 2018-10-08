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أخبار العالم

المرشح الأوفر حظا في انتخابات البرازيل يتعهد بتقليص حجم الحكومة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
تعهد جايير بوسونارو المرشح اليميني في انتخابات الرئاسة البرازيلية بتقليص حجم الحكومة وخفض الضرائب على المرتبات و خصخصة شركات حكومية كثيرة.

وفي شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي قال بوسونارو إنه كان سينهي سباق الرئاسة بحصوله على أغلبية الأصوات يوم الأحد لو لم يحدث عطل في أجهزة التصويت، وسيواجه بوسونارو حداد في جولة الإعادة التي تجري في 28 أكتوبر.

وجاء هذه التصريحات أثناء احتفاله بتصدر سباق الرئاسة متقدما على منافسه اليساري فرناندو حداد في الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد.

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